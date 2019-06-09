Гедиминас Таранда: Народ удивлен и восхищен

Художественный руководитель Дней Пушкинской поэзии и русской культуры, заслуженный деятель искусств Российской Федерации Гедиминас Таранда поделился своими впечатлениями о пушкинском празднике поэзии. Основные мероприятия праздника развернулись в субботу, 8 июня, на поэтической поляне в Михайловском.

-Испытываешь ощущение необыкновенного счастья, что находишься здесь, на пушкинской поляне, и видишь, как счастливы люди, как у них в глазах горит огонь: кто-то читает Пушкина, кто-то поет, выступают звезды Мариинского театра, танцует Имперский русский балет, Казаки России, деревня Зуево. Посмотрите, сколько здесь людей: детей и взрослых. Народ удивлен и восхищен. И это здорово, — приводит слова Гедиминаса Таранды pskov.ru.

Худрук праздника также добавил, что организаторам удалось показать целый пласт коренной русской культуры, от деревни до великой классики. «Но самое главное, что люди готовы делать фестиваль своими руками. Многие поселения приезжали и помогали готовить площадки. В Москве такое невозможно. Спасибо, Псков. Это респект. Сердце мое принадлежит этой земле», — сказал Гедиминас Таранда.