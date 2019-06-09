Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Культура

Гедиминас Таранда: Народ удивлен и восхищен

9 июня 2019 года, 12:22

Художественный руководитель Дней Пушкинской поэзии и русской культуры, заслуженный деятель искусств Российской Федерации Гедиминас Таранда поделился своими впечатлениями о пушкинском празднике поэзии. Основные мероприятия праздника развернулись в субботу, 8 июня, на поэтической поляне в Михайловском.

-Испытываешь ощущение необыкновенного счастья, что находишься здесь, на пушкинской поляне, и видишь, как счастливы люди, как у них в глазах горит огонь: кто-то читает Пушкина, кто-то поет, выступают звезды Мариинского театра, танцует Имперский русский балет, Казаки России, деревня Зуево. Посмотрите, сколько здесь людей: детей и взрослых. Народ удивлен и восхищен. И это здорово, — приводит слова Гедиминаса Таранды pskov.ru.

Худрук праздника также добавил, что организаторам удалось показать целый пласт коренной русской культуры, от деревни до великой классики. «Но самое главное, что люди готовы делать фестиваль своими руками. Многие поселения приезжали и помогали готовить площадки. В Москве такое невозможно. Спасибо, Псков. Это респект. Сердце мое принадлежит этой земле», — сказал Гедиминас Таранда.


  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Более 27 тысяч человек побывали в Михайловском в День пушкинской поэзии и русской культуры
«Ленфильм» снимет в Псковской области фильмы о героях войны и партизанском движении
Руководитель УВМ УМВД России по Псковской области встретится в Пушгорах с местными жителями
Полиция ищет псковича, который ушел с дачи
Полиция ищет очевидцев наезда на девочку-велосипедистку
Несовершеннолетний пойдет под суд за то, что тяжело ранил товарища
На Дня Пушкинской поэзии в Михайловском дети с удовольствием играют с городки
Владимир Толстой: Мы счастливые люди, так как все мы – гости Пушкина
Михаил Ведерников официально открыл Дни Пушкинской поэзии и русской культуры

Комментарии

Авторизация
No comments

Культура / Литература
7 июня 10:53

Вместе спасём планету

Экологической грамоте научат детей книги в жанре фэнтези

Культура / Театр
4 июня 16:53

Аплодисменты от артистов

О зарплатах актеров, собственной региональной премии и федеральном статусе Псковского театра говорил губернатор с актерами

Культура / Литература
4 июня 11:26

Круг чтения Пушкина

Псковичи могут увидеть книги, которые поэт держал в руках