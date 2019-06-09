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Происшествия

Полиция ищет псковича, который ушел с дачи

9 июня 2019 года, 10:05

ОМВД России по Псковскому району разыскивает Пшеничнова Владимира Евгеньевича, 1950 года рождения.  3 июня 2019 года около 20 часов он ушел из дачного дома на территории Псковского района. И до настоящего времени местонахождение этого жителя областного центра неизвестно, сообщает пресс-служба УМВД по Псковской области.

Приметы: на вид 70 лет, рост около 160 сантиметров, среднего телосложения, стрижка короткая, размер обуви 40-41. Часть зубов отсутствует, на животе вертикальный шрам. Ходит медленно.

Был одет: темные спортивные штаны, светло-серый джемпер на «молнии», резиновые калоши. При себе документов и мобильного телефона не было.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении Пшеничнова Владимира Евгеньевича, просят обратиться в ОМВД России по Псковскому району по адресу: Псковский район, деревня Уграда, дом 19. Контактные телефоны: 8(8112) 676-851, 676-872 или 02.



ФОТО УМВД России по Псковской области
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