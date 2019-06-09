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Происшествия

Полиция ищет очевидцев наезда на девочку-велосипедистку

9 июня 2019 года, 09:11

Дорожная полиция областного центра ищет очевидцев наезда на девочку-велосипедистку.

Как рассказали в пресс-службе областного УМВД, в Пскове 4 июня этого года в 16 часов у дома №39 по улице Ленинградской неустановленный мотоциклист совершил наезд на девочку, 2007 года рождения, которая на велосипеде выезжала с прилегающей территории. Мотоциклист с места ДТП скрылся. Пострадавшую после посещения травмпункта отпустили домой.

Всех, кто стали очевидцами произошедшего или владеют какой-либо информацией о данном дорожно-транспортном происшествии, просят обратиться по телефонам: 29-25-83, 29-25-82 или 02.


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