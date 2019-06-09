Несовершеннолетний пойдет под суд за то, что тяжело ранил товарища

Прокурор Куньинского района утвердил обвинительное заключение и направил дело в суд в отношении несовершеннолетнего жителя п. Кунья, который совершил преступление, предусмотренное п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ, то есть умышленное причинения тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия.

Как сообщили в Куньинской прокуратуре, в начале ноября 2018 года вечером в гараже, расположенном в п. Кунья, между двумя несовершеннолетними парнями возникла ссора. Как написано в обвинительном заключении "в связи с тем, что потерпевшего не устраивал круг общения обвиняемого". В ходе ссоры, обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, умышленно ударил потерпевшего складным ножом в область живота. Потерпевшему была нанесена проникающая колото-резаная рана размером 2х0,7 см, с повреждением внутренних органов, а также выпадением части большого сальника из брюшной по-лости. Данное повреждение причинило потерпевшему тяжкий вред здоровью по признаку опасности для жизни.

Данное преступление относится к категории тяжких, санкция которого предусматривает наказание в виде лишения свободы до 10 лет.

