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Происшествия

Несовершеннолетний пойдет под суд за то, что тяжело ранил товарища

9 июня 2019 года, 08:57

Прокурор Куньинского района утвердил обвинительное заключение и направил дело в суд в отношении несовершеннолетнего жителя п. Кунья, который совершил преступление, предусмотренное п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ, то есть умышленное причинения тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия. 

Как сообщили в Куньинской прокуратуре, в начале ноября 2018 года вечером в гараже, расположенном в п. Кунья, между двумя несовершеннолетними парнями возникла ссора. Как написано в обвинительном заключении "в связи с тем, что потерпевшего не устраивал круг общения обвиняемого". В ходе  ссоры, обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, умышленно ударил потерпевшего складным ножом в область живота. Потерпевшему была нанесена проникающая колото-резаная рана размером 2х0,7 см, с повреждением внутренних органов, а также выпадением части большого сальника из брюшной по-лости. Данное повреждение причинило потерпевшему тяжкий вред здоровью по признаку опасности для жизни. 

Данное преступление относится к категории тяжких, санкция которого предусматривает наказание в виде лишения свободы до 10 лет.

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