На Дня Пушкинской поэзии в Михайловском дети с удовольствием играют с городки

Пока взрослые любуются праздничным шествием, у стога сена расположились дети и родители в избушке. Родителям есть минутка отдохнуть и перевести жух в теньке, и дети с удовольствием играют в различные русские игры. Об этом корреспонденту «Псковской правды» рассказала Анастасия, один из организаторов детской площадки:



"С детьми мы практикуем резиночки, скакалки, городки, есть танграм – это такая головоломка, крестики-нолики. А в срубе дома - меморики о Пскове, авторская методика для развития памяти детей. Можно зайти внутрь, охладится и найти знакомые картинки".