На Дня Пушкинской поэзии в Михайловском дети с удовольствием играют с городки

Пока взрослые любуются праздничным шествием, у стога сена расположились дети и родители в избушке. Родителям есть минутка отдохнуть и перевести жух в теньке, и дети с удовольствием играют в различные русские игры. Об этом корреспонденту «Псковской правды» рассказала Анастасия, один из организаторов детской площадки:
Дети играют в резиночки, скакалки, городки
"С детьми мы практикуем резиночки, скакалки, городки, есть танграм – это такая головоломка, крестики-нолики. А в срубе дома - меморики о Пскове, авторская методика для развития памяти детей. Можно зайти внутрь, охладится и найти знакомые картинки".
Как заметила организатор детской площадки, больше всего детям нравится играть в городски – они пользуются наибольшей популярностью.
Напоминаем, что сегодня, 8 июня, в Пушкинских Горах проходят Дни пушкинской поэзии и русской культуры.