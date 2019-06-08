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Культура

На Дня Пушкинской поэзии в Михайловском дети с удовольствием играют с городки

8 июня 2019 года, 14:27

Пока взрослые любуются праздничным шествием, у стога сена расположились дети и родители в избушке. Родителям есть минутка отдохнуть и перевести жух в теньке, и дети с удовольствием играют в различные русские игры. Об этом корреспонденту «Псковской правды» рассказала Анастасия, один из организаторов детской площадки:

Дети играют в резиночки, скакалки, городки

"С детьми мы практикуем резиночки, скакалки, городки, есть танграм – это такая головоломка, крестики-нолики. А в срубе дома - меморики о Пскове, авторская методика для развития памяти детей. Можно зайти внутрь, охладится и найти знакомые картинки".


Как заметила организатор детской площадки, больше всего детям нравится играть в городски – они пользуются наибольшей популярностью.

Напоминаем, что сегодня, 8 июня, в Пушкинских Горах проходят Дни пушкинской поэзии и русской культуры.

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