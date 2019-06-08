Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Культура

Владимир Толстой: Мы счастливые люди, так как все мы – гости Пушкина

8 июня 2019 года, 14:14

Как передаёт корреспондент «Псковской правды», на официальным открытии Дней Пушкинской поэзии в Михайловском с приветственным словом после поздравления губернатора выступил и почётный гость праздника, советник президента по вопросам культуры Владимир Толстой:

«Мы счастливые люди, так как все мы - гости Пушкина. Мы все здесь избранные русским поэтом, который продолжает оставаться среди нас. Давайте радоваться жизни и этому тёплому дню!»

В свою очередь, ещё один приглашённый гость, режиссёр Игорь Угольников, заметил, что Пушкин всегда был связан с кинемотаграфом, но о нем снято не так много фильмов.

«Имя поэта обязательно должно быть воспето в кино. В июне мы начинаем здесь снимать фильм "Учёности плоды" о том что, происходило здесь в 43-м году».

А директор Государственного музея-заповедника А.С.Пушкина «Михайловское» Георгий Василевич подчеркнул, что Пушкин 220 лет спустя - это все мы и каждый в отдельности. И мы на его празднике не только гости, но и хозяева.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

На Дня Пушкинской поэзии в Михайловском дети с удовольствием играют с городки
Михаил Ведерников официально открыл Дни Пушкинской поэзии и русской культуры
В Пушкинских Горах на шествии районов можно увидеть избушку на курьих ножках и русский дух
В Печорах пропала жительница Санкт-Петербурга, которая ушла из Дома паломника и не вернулась
Дорожники 10 июня приступят к ремонту дороги Изборск-до границы с Эстонской Республикой
Из Пскова в Сочи теперь можно летать два раза в неделю – по вторникам и субботам
Псковская область получила в подарок от мэрии Москвы три туристических автобуса
Коллективы из Латвии поставят рекорды на псковской Ганзе
Единый центр обслуживания клиентов компании «Экопром» начал работу в Пскове

Комментарии

Авторизация
No comments

СЮЖЕТЫ

Дни Пушкинской поэзии и русской культуры
С 5 по 12 июня в Псковской области пройдут Дни Пушкинской поэзии и русской культуры — главное литературное событие в культурной жизни России, посвященное А. С. Пушкину.

Культура / Литература
7 июня 10:53

Вместе спасём планету

Экологической грамоте научат детей книги в жанре фэнтези

Культура / Театр
4 июня 16:53

Аплодисменты от артистов

О зарплатах актеров, собственной региональной премии и федеральном статусе Псковского театра говорил губернатор с актерами

Культура / Литература
4 июня 11:26

Круг чтения Пушкина

Псковичи могут увидеть книги, которые поэт держал в руках