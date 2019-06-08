Как передаёт корреспондент «Псковской правды», на официальным открытии Дней Пушкинской поэзии в Михайловском с приветственным словом после поздравления губернатора выступил и почётный гость праздника, советник президента по вопросам культуры Владимир Толстой:

«Мы счастливые люди, так как все мы - гости Пушкина. Мы все здесь избранные русским поэтом, который продолжает оставаться среди нас. Давайте радоваться жизни и этому тёплому дню!»

В свою очередь, ещё один приглашённый гость, режиссёр Игорь Угольников, заметил, что Пушкин всегда был связан с кинемотаграфом, но о нем снято не так много фильмов.

«Имя поэта обязательно должно быть воспето в кино. В июне мы начинаем здесь снимать фильм "Учёности плоды" о том что, происходило здесь в 43-м году».

А директор Государственного музея-заповедника А.С.Пушкина «Михайловское» Георгий Василевич подчеркнул, что Пушкин 220 лет спустя - это все мы и каждый в отдельности. И мы на его празднике не только гости, но и хозяева.