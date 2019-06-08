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Культура

Михаил Ведерников официально открыл Дни Пушкинской поэзии и русской культуры

8 июня 2019 года, 13:53

Как сообщает корреспондент «Псковской правды», губернатор вместе с почётными гостями торжественно открыли праздник на поляне в сельце Михайловское. Первым с приветственным словом выступил глава региона. Он рассказал, что Пушкинский праздник за свою полувековую историю пользовался большой популярностью.

Как подчеркнул Михаил Ведерников, по инициативе митрополита Псковского и Порховского Тихона в этом году было изменено название и расширен формат праздника
Фото Ольги Нефёдовой

«В былые времена поляна собирала до 70 тысяч человек, а в последние годы на праздник приезжало не более 10 тысяч человек. Мы поработали над этим, и уже в прошлом году Михайловское посетили более 20 тысяч гостей. Программа меняется, над этим мы тоже работаем.

Как подчеркнул Михаил Ведерников, по инициативе митрополита Псковского и Порховского Тихона в этом году было изменено название и расширен формат праздника, теперь он называется Праздник пушкинской поэзии и культуры.

«Мы внедрили систему ребейтов. Ее суть в том, что тем режиссерам, кто потратил средства на сьемки фильмов здесь, в регионе, возвращается часть средств. Уже этим летом фильм на пушкинскую тематику здесь будет снимать Игорь Угольников», - заметил губернатор.

Напомним, что сегодня, 8 июня, в сельце Михайловское в Пушкинских Горах проходят Дни Пушкинской поэзии и русской культуры

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