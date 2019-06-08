В Пушкинских Горах на шествии районов можно увидеть избушку на курьих ножках и русский дух

Внимание гостей привлекла и избушка на курьих ножках. В ней находилась библиотекарь Гальской библиотеки Елена Горюнова.

Как передаёт корреспондент «Псковской правды», сейчас в сельце Михайловское проходит праздничное шествие районов. Участвуют все районы, а также Псков и Великие Луки. Шествие связано с произведениями и героями поэта Александра Пушкина. Особенно впечатлил зрителей Великолукский район, который воспроизвел отрывок из стихотворения «У лукоморья дуб зеленый». В их строю шел и дуб зеленый, и кот ученый, и избушка, и кощей, и леший и даже русский дух - последнего изображал актер из Гальского МХАТа. Этот театр работает на базе сельской библиотеке в деревне Гальский Мох Великолукского района.

"Как к нам такая идея пришла? Да выбора и не было. Что знают все? У лукоморья. Осталось подготовить костюмы, что мы и сделали с удовольствием", - рассказала библиотекарь.

Как заметила Елена Горюнова, не смотря на жуткую жару на улице, в её избушке - терпимо. А ещё, что даже не обсуждалось, что именно она будет избушкой.

Как пояснила библиотекарь, при театре есть костюмер, она и придумала и сшила все костюмы для этого праздничного шествия.

"Гальский театр работает много лет, более 20 постановок, ко всему подходят креативно, все делают своими силами", - рассказала заведующая Районной библиотеки Лариса Лысанова.

После того, как пройдёт все районы, жюри выберет лучшую делегацию, которая получит приз.

Напоминаем, что сегодня, 8 июня, в Пушкинских Горах проходят Дни пушкинской поэзии и русской культуры.