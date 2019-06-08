В Печорах пропала жительница Санкт-Петербурга, которая ушла из Дома паломника и не вернулась

Сотрудники полиции устанавливают местонахождение 42-летней жительницы Санкт-Петербурга Татьяны Алексеевны Басковой. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе УМВД России по Псковской области, женщина утром 6 июня ушла из Дома паломника и не вернулась.

При этом женщина оставила деньги, документы и очки - у нее слабое зрение.

На вид пропавшей женщине 40-45 лет, волосы рыжие, прическа «каре», рост 177 сантиметров. Особых примет нет. Была одета в черную футболку, серую юбку и домашние тапочки.

Полиция просит граждан, которым что-либо известно о местонахождении Татьяны Басковой, обратиться в Печорское отделение полиции по телефонам: (811-48)2-33-19 или 02.