Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

Дорожники 10 июня приступят к ремонту дороги Изборск-до границы с Эстонской Республикой

8 июня 2019 года, 10:48

Закончатся ремонтные работы в начале сентября. Как сообщила «Псковской правде» ведущий специалист по связям с общественностью ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Ольга Черухина, в период работ на участках дороги выборочно будет вводиться реверсивное движение и ограничение скорости до 40 километров в час.

Специалисты приступают к устройству защитных слоев на автомобильной дороге А-212 Псков - Изборск до границы с Эстонской Республикой с 10 июня
Фото пресс-службы ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

«Специалисты приступают к устройству защитных слоев на автомобильной дороге А-212 Псков - Изборск до границы с Эстонской Республикой с 10 июня, - сообщила Ольга Черухина. - За сезон будут выполнены работы на участке с 15-го по 60-й километр, то есть практически на всём протяжении федеральной трассы.

По словам собеседника, в рамках госконтракта подрядная организация покроет поверхность дороги эмульсионно-минеральной смесью, заполняющей небольшие трещины и пустоты, образовавшиеся за период эксплуатации. Это позволит обеспечить высокие фрикционные характеристики, герметичность покрытия, восстановить эксплуатационные характеристики и в целом продлить ресурс дороги. 

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

На Дня Пушкинской поэзии в Михайловском дети с удовольствием играют с городки
Владимир Толстой: Мы счастливые люди, так как все мы – гости Пушкина
Михаил Ведерников официально открыл Дни Пушкинской поэзии и русской культуры
В Пушкинских Горах на шествии районов можно увидеть избушку на курьих ножках и русский дух
В Печорах пропала жительница Санкт-Петербурга, которая ушла из Дома паломника и не вернулась
Из Пскова в Сочи теперь можно летать два раза в неделю – по вторникам и субботам
Псковская область получила в подарок от мэрии Москвы три туристических автобуса
Коллективы из Латвии поставят рекорды на псковской Ганзе
Единый центр обслуживания клиентов компании «Экопром» начал работу в Пскове

Комментарии

Авторизация
No comments

Общество
7 июня 10:58

Наталья Мельникова: Следим за оценками людей

Сколько псковичей получили с мая президентские доплаты, кто получает пенсию по старым правилам и что положено новой категории льготников — предпенсионерам

Общество / Мода
7 июня 10:50

Неожиданный поворот

Сегодня мы ищем новый образ для Анастасии Михайловой из Пскова (ФОТО)

Общество
5 июня 18:00

Почта нового формата

На улице Труда открылось модернизированное почтовое отделение на 23 тысячи псковичей