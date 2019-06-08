Дорожники 10 июня приступят к ремонту дороги Изборск-до границы с Эстонской Республикой

Закончатся ремонтные работы в начале сентября. Как сообщила «Псковской правде» ведущий специалист по связям с общественностью ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Ольга Черухина, в период работ на участках дороги выборочно будет вводиться реверсивное движение и ограничение скорости до 40 километров в час.

«Специалисты приступают к устройству защитных слоев на автомобильной дороге А-212 Псков - Изборск до границы с Эстонской Республикой с 10 июня, - сообщила Ольга Черухина. - За сезон будут выполнены работы на участке с 15-го по 60-й километр, то есть практически на всём протяжении федеральной трассы.

По словам собеседника, в рамках госконтракта подрядная организация покроет поверхность дороги эмульсионно-минеральной смесью, заполняющей небольшие трещины и пустоты, образовавшиеся за период эксплуатации. Это позволит обеспечить высокие фрикционные характеристики, герметичность покрытия, восстановить эксплуатационные характеристики и в целом продлить ресурс дороги.