Псковская область получила в подарок от мэрии Москвы три туристических автобуса

Три автобуса марки Setra 2017 года выпуска поступили в Псковскую область по договоренности Губернатора региона Михаила Ведерникова с мэром Москвы Сергеем Собяниным. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Прежде всего на этих автобусах будут перевозить туристов и гостей Пскова во время Международных Ганзейских дней, а после завершения празднеств транспорт останется в регионе для использования в туристических целях.

Два автобуса длиной чуть больше 12 метров, 51 посадочное место. Третий ещё длиннее - почти 14 метров, имеет 59 мест для пассажиров.

Два из трех автобусов уже прибыли в регион, последний приедет в ближайшее время.