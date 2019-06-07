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Общество

Коллективы из Латвии поставят рекорды на псковской Ганзе

7 июня 2019 года, 19:35

Для участия в Ганзейских днях именно эта страна делегирует самые многочисленные по количеству участников коллективы

Самые крупные творческие коллективы для участия в Ганзейских днях Нового времени прибудут в Псков из Латвии. Об этом сообщила руководитель Ганзейской дирекции Татьяна Пустошника.

«Среднее количество музыкантов или танцоров в группах, подавших заявки, - 20-30 человек. Но у нас есть и «рекордсмены» - это коллективы из Латвии», - рассказала она.

Самым крупным из них будет творческая группа из Лимбажи, в ее состав входят 102 исполнителя и танцора. 100 человек прибудет из Страупе (Латвия). Около 50 человек — коллектив из Цесиса (Латвия).

Все артисты ранее уже предоставили заявки и даже технические райдеры. В них запрошены, например, микрофоны или экран для видеоряда. Никаких сверхъестественных просьб у творческих групп нет в отличие от звезд шоу-бизнеса.

Ганзейские дни Нового времени пройдут в Пскове с 27 по 30 июня и соберут тысячи гостей из самых разных уголков мира. 

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