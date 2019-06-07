Единый центр обслуживания клиентов компании «Экопром» начал работу в Пскове

В Пскове заработал единый центр обслуживания клиентов компании «Экопром» по адресу: улица Льва Толстого, дом 3. Об этом пишет Псковское агентство информации.
В Пскове заработал единый центр обслуживания клиентов компании «Экопром» по адресу: улица Льва Толстого, дом 3. Об этом пишет Псковское агентство информации.
По его словам, в центре есть аудио и видеофиксация для контроля качества обслуживания.
Сергей Пайст уверен, что единый центр обслуживания упорядочит получение услуг регионального оператора.
Понедельник - четверг: с 9:00 до 18:00.
Пятница: с 9:00 до 17:00.
Обеденный перерыв: с 13:00 до 14:00.