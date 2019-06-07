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Экономика

Единый центр обслуживания клиентов компании «Экопром» начал работу в Пскове

7 июня 2019 года, 17:40

В Пскове заработал единый центр обслуживания клиентов компании «Экопром» по адресу: улица Льва Толстого, дом 3. Об этом пишет Псковское агентство информации.

«Центр оборудован всем необходимым, чтобы люди могли получить услугу в одном месте», - отметил директор «Экопрома» Сергей Пайст.

По его словам, в центре есть аудио и видеофиксация для контроля качества обслуживания.

Сергей Пайст уверен, что единый центр обслуживания упорядочит получение услуг регионального оператора.

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Пятница: с 9:00 до 17:00.

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