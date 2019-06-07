Владимир Путин на ПМЭФ: Россия готова к вызовам и переменам, приглашаем к сотрудничеству

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников стал участником пленарного заседания под председательством президента Владимира Путина в рамках Петербургского международного экономического форума. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Выступая перед лидерами европейских государств, Владимир Путин остановился на задачах по повышению благосостояния граждан, проблемах мировой экономики и идеях по оптимизации системы глобального управление.

Президент считает, что одним из факторов конкурентоспособности России может стать внедрение в экономику искусственного интеллекта.

«В наступающей эпохе нам важно слышать друг друга, объединять усилия для решения общих задач. Россия готова к вызовам и переменам, приглашаем всех к широкому сотрудничеству», - заявил Владимир Путин.

Напомним, делегация Псковской области вместе с главой региона Михаилом Ведерниковым участвует в ПМЭФ, который проходит в северной столице.