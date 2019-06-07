Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Экономика

Владимир Путин на ПМЭФ: Россия готова к вызовам и переменам, приглашаем к сотрудничеству

7 июня 2019 года, 16:23

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников стал участником пленарного заседания под председательством президента Владимира Путина в рамках Петербургского международного экономического форума. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Выступая перед лидерами европейских государств, Владимир Путин остановился на задачах по повышению благосостояния граждан, проблемах мировой экономики и идеях по оптимизации системы глобального управление.

Президент считает, что одним из факторов конкурентоспособности России может стать внедрение в экономику искусственного интеллекта.

«В наступающей эпохе нам важно слышать друг друга, объединять усилия для решения общих задач. Россия готова к вызовам и переменам, приглашаем всех к широкому сотрудничеству», - заявил Владимир Путин.

Напомним, делегация Псковской области вместе с главой региона Михаилом Ведерниковым участвует в ПМЭФ, который проходит в северной столице. 

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Коллективы из Латвии поставят рекорды на псковской Ганзе
Единый центр обслуживания клиентов компании «Экопром» начал работу в Пскове
Вакансии водителя и старшего пожарного предлагают жителям Псковской области
Псковичи старшего возраста стараются избегать тестирование на ВИЧ
25% населения Псковской области протестируют на ВИЧ инфекцию в этом году
Состояние двухлетней Дарины Даниленко из Великих Лук улучшилось после лучевой терапии
Псковская и Архангельская области будут развивать торгово-экономические и культурные связи
Пропавшего дачника уже несколько дней разыскивают в Псковском районе (ФОТО)
Россотрудничество поможет привлечь иностранцев на учёбу в Псковскую область

Комментарии

Авторизация
No comments

СЮЖЕТЫ

Псковская область на ПМЭФ
Делегация Псковской области участвует в Петербургском международном экономическом форуме, который проходит в северной столице.

Экономика / Я – социальный предприниматель
5 июня 10:09

Не тульский пряник

Художник-реставратор из Петербурга переехала в псковскую деревню, чтобы создавать уникальные и вкусные сувениры

Экономика
28 мая 12:34

Москвичи оценили условия для бизнеса в Псковской области

В столице с большим успехом прошла презентация возможностей региона

Экономика
23 мая 10:46

Гончарный треугольник

Завод псковской уникальной керамической продукции «Гончар»: денег нет, но держимся