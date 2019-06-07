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Общество

25% населения Псковской области протестируют на ВИЧ инфекцию в этом году

7 июня 2019 года, 15:41

За 5 месяцев в Псковской области выявлено 55 новых случаев заболевания, среди них 44 человек — жители Псковской области, 1 человек без определенного места жительства. 6 новых случаев выявлено в системе УФСИН. Об этом на пресс-конференции в «Псковской правде» рассказала главный врач ГБУЗ «Центр СПИД» Ираида Сивачева.

- С нашей точки зрения это много, - отметила она. - В прошлом году мы протестовали 24% населения и было выявлено 125 случаев заболеваний. Заболеваемость выросла на 4,8% . Наиболее серьезная ситуация в Дновском, Дедовичском и Великолуском районе.

Всего же с 1991 года выявлено 1 214 случаев заболевания.

- В этом году хотим протестировать 25% населения Псковской области, - отметила она. - Судя по всему будет увеличение числа новых случаев.

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