Состояние двухлетней Дарины Даниленко из Великих Лук улучшилось после лучевой терапии

Двухлетней Дарине Даниленко из Великих Лук, у которой выявили новообразование ствола мозга, после лучевой терапии стало лучше. Об этом пишет Псковское агентство информации, ссылаясь на маму девочки Веронику Даниленко.

«Она стала улыбаться, охотно играет, только пока не ходит», - сообщила Вероника. Сейчас двухлетняя девочка лечится в Медицинском институте имени Березина Сергея в Петербурге. На сегодняшний день Дарине сделали 23 сеанса протонно-лучевой терапии, предстоит пройти ещё 7.