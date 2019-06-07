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Общество

Состояние двухлетней Дарины Даниленко из Великих Лук улучшилось после лучевой терапии

7 июня 2019 года, 15:34

Двухлетней Дарине Даниленко из Великих Лук, у которой выявили новообразование ствола мозга, после лучевой терапии стало лучше. Об этом пишет Псковское агентство информации, ссылаясь на маму девочки Веронику Даниленко.

Пользователи социальных сетей, внимательно следящие за жизнью малышки, отмечают, что девочка меняется на фотографиях.
Фото из личного архива Вероники Даниленко.
«Она стала улыбаться, охотно играет, только пока не ходит», - сообщила Вероника.

Сейчас двухлетняя девочка лечится в Медицинском институте имени Березина Сергея в Петербурге. На сегодняшний день Дарине сделали 23 сеанса протонно-лучевой терапии, предстоит пройти ещё 7.

По словам мамы девочки, впереди компьютерная томография, которая покажет, как опухоль повела себя после лучевой терапии.

Напомним, этой весной медики диагностировали у маленькой великолучанки опухоль мозга. За пару дней благодаря отзывчивым людям на ее лечение удалось собрать почти 2,5 миллиона рублей.

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