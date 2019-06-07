Состояние двухлетней Дарины Даниленко из Великих Лук улучшилось после лучевой терапии

Двухлетней Дарине Даниленко из Великих Лук, у которой выявили новообразование ствола мозга, после лучевой терапии стало лучше. Об этом пишет Псковское агентство информации, ссылаясь на маму девочки Веронику Даниленко.
Двухлетней Дарине Даниленко из Великих Лук, у которой выявили новообразование ствола мозга, после лучевой терапии стало лучше. Об этом пишет Псковское агентство информации, ссылаясь на маму девочки Веронику Даниленко.
Сейчас двухлетняя девочка лечится в Медицинском институте имени Березина Сергея в Петербурге. На сегодняшний день Дарине сделали 23 сеанса протонно-лучевой терапии, предстоит пройти ещё 7.
Напомним, этой весной медики диагностировали у маленькой великолучанки опухоль мозга. За пару дней благодаря отзывчивым людям на ее лечение удалось собрать почти 2,5 миллиона рублей.