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Экономика

Псковская и Архангельская области будут развивать торгово-экономические и культурные связи

7 июня 2019 года, 14:26

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников и губернатор Архангельской области Игорь Орлов 7 июня подписали план по развитию торгово-экономических и культурных связей. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Согласно плану по развитию сотрудничества заинтересованные хозяйствующие субъекты будут участвовать в выставках и ярмарках, а между сельскохозяйственными производителями будут развивать партнерские отношения.

Предполагается также обмен опытом по вопросам строительство объектов социального, инженерного и жилищного назначения. Кроме того, будут проведены совместные выставки-презентации, межрегиональные конференции, семинары в сфере развития и формирования лесного и лесопромышленного комплекса.

«Сегодня мы подписали программу конкретных действий, что позволит нам сотрудничать более предметно», – подчеркнул Михаил Ведерников.

Напомним, делегация Псковской области вместе с главой региона Михаилом Ведерниковым участвует в ПМЭФ, который проходит в северной столице. 

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