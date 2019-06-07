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Происшествия

Пропавшего дачника уже несколько дней разыскивают в Псковском районе (ФОТО)

7 июня 2019 года, 13:51

Разыскивается 69-летний Пшеничнов Владимир Евгеньевич, который 3 июня около 20.00 ушел из дачного дома в Псковском районе и пропал. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.

Полиция просит помощи в происках этого мужчины.
Фото пресс-службы УМВД России по Псковской области.
На виде ему 70 лет, рост около 160 сантиметров, телосложение среднее, короткая стрижка, носит обувь 40-41 размера. Часть зубов у пропавшего отсутствует, на животе есть вертикальный шрам. Ходит медленно.

Был одет с темные спортивные штаны, светло-серый джемпер на «молнии», резиновые калоши. Документов и мобильного телефона при себе у мужчины не было.

Если вам что-либо известно о местонахождении Владимира Евгеньевича, полицейские просят обратиться по адресу: Псковский район, деревня Уграда, дом 19.

Контактные телефоны: 8(8112) 676-851, 676-872 или 02.

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