Пропавшего дачника уже несколько дней разыскивают в Псковском районе (ФОТО)

Разыскивается 69-летний Пшеничнов Владимир Евгеньевич, который 3 июня около 20.00 ушел из дачного дома в Псковском районе и пропал. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.

На виде ему 70 лет, рост около 160 сантиметров, телосложение среднее, короткая стрижка, носит обувь 40-41 размера. Часть зубов у пропавшего отсутствует, на животе есть вертикальный шрам. Ходит медленно.

Был одет с темные спортивные штаны, светло-серый джемпер на «молнии», резиновые калоши. Документов и мобильного телефона при себе у мужчины не было.

Если вам что-либо известно о местонахождении Владимира Евгеньевича, полицейские просят обратиться по адресу: Псковский район, деревня Уграда, дом 19.

Контактные телефоны: 8(8112) 676-851, 676-872 или 02.