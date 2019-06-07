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Экономика

Россотрудничество поможет привлечь иностранцев на учёбу в Псковскую область

7 июня 2019 года, 12:36

Россотрудничество и Псковская область подписали соглашение на Петербургском международном экономическом форуме. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Соответствующий документ был подписан 7 июня руководителем Россотрудничества Элеонорой Митрофановой и губернатором региона Михаилом Ведерниковым.

Основными направлениями в рамках соглашения станут: поддержка, продвижение и популяризация русского языка в иностранных государствах, а также привлечение иностранцев для обучения в вузах Псковской области.

Также будут организованы ознакомительные поездки молодых представителей общественных, политических, деловых и научных кругов иностранных государств в псковский регион.

Напомним, делегация Псковской области вместе с главой региона Михаилом Ведерниковым участвует в ПМЭФ, который проходит в северной столице. 

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