Псковского подростка, надругавшегося над маленькими детьми, отправили на лечение

Подростка, надругавшегося в Псковской области над двумя маленькими детьми, отправили на принудительное лечение. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного СУ СК.

Установлено, что этот 15-летний парень 19 и 20 октября прошлого года несколько раз приходил в гости к малолетним потерпевшим, пока родителей не было дома. Здесь он совершал в отношении детей насильственные действия сексуального характера.

Результаты экспертизы показали, что подросток страдает психическим расстройством.

По решению суда насильника отправили на стационарное лечение.