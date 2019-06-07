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Происшествия

Псковского подростка, надругавшегося над маленькими детьми, отправили на лечение

7 июня 2019 года, 12:27

Подростка, надругавшегося в Псковской области над двумя маленькими детьми, отправили на принудительное лечение. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного СУ СК.

Установлено, что этот 15-летний парень 19 и 20 октября прошлого года несколько раз приходил в гости к малолетним потерпевшим, пока родителей не было дома. Здесь он совершал в отношении детей насильственные действия сексуального характера.

Результаты экспертизы показали, что подросток страдает психическим расстройством.

По решению суда насильника отправили на стационарное лечение.

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