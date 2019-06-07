Полпред Александр Гуцан попробовал на вкус сбитень, сделанный на травах Пушкиногорья

Полномочный представитель президента в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан 7 июня в рамках Петербургского экономического форума – 2019 посетил стенд Псковской области. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

На стенде полпред угостился сбитнем, изготовленным на травах Пушкиногорья. Здесь же представлены мясная продукция от ПсковАгроИнвеста, сыры Великолукского молочного комбината, клюква в сахаре от Красногородского хлебокомбината, пастила и мармелад от печорского товаропроизводителя и хлебобулочные изделия от Псковского хлебокомбината.

Александру Гуцану также рассказали о крупнейших промышленных предприятиях региона, представленных на стенде и продукции, которую они производят и активно поставляют в субъекты РФ и за рубеж.

Кроме того, полпреду презентовали ивестиционные возможности ОЭЗ «Моглино».

Напомним, делегация Псковской области вместе с главой региона Михаилом Ведерниковым участвует в ПМЭФ, который проходит в северной столице.