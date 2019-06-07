Фотовыставкой и концертом отметят День России в псковском Центре народного творчества

Вечером того же дня в 17.00 состоится встреча с представителями национальных организаций и казачества Псковской области «Народов много – страна одна». Состоится вручение благодарственных писем всем, кто проявлял особую активность в реализации совместных творческих проектах. Прозвучат вокальные произведения и чтецкие отрывки в исполнении победителей конкурса «Псковщина читает Пушкина».

12 июня в 13.00 в фойе Дома офицеров (Псков, улица Комдива Кирсанова, дом 5) развернется фотовыставка художника-иконописца Анны Кудрявцевой из Печор. Перед гостями выступят чтецы-участники конкурса «У каждого в душе своя Россия».

В финале цикла праздничных мероприятий в 14.00 всех желающих приглашают на концертно-тематическую программу «Наш дом-Россия» с участием Народного самодеятельного коллектива «Театра танца «Русские узоры».

Зрители увидят более 25 номеров различной тематики: народные, патриотические, национальные и танцы, раскрывающие тему поэта Пушкина.

Напомним, Дни Пушкинской поэзии и русской культуры – главное литературное событие в культурной жизни России, посвященное Пушкину. Восьмидневная программа праздника с 5 по 12 июня включает в себя множество ярких культурных событий. Подробную программу праздника смотрите здесь.