Почти 3,5 миллиарда рублей направят на модернизацию энергосистемы Псковской области

«Россети Северо-Запад» собираются направить на модернизацию энергосистемы Псковской области почти три с половиной миллиарда рублей. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Соглашение о взаимодействии в сфере развития электроэнергетического комплекса региона было подписано 7 июня губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым и генеральным директором «Россети Северо-Запад» Артемом Пидником.

По словам гендиректора компании, энергетика является драйвером экономики.

«Необходимость модернизации региональных энергосистем с применением цифровых технологий отвечает современным вызовам», - добавил он.

Михаил Ведерников в свою очередь сказал, что сотрудничество Псковской области с компанией «Россети Северо-Запад» позволяет гарантировать не только надежное электроснабжение потребителей, но и экологическую безопасность и социальную стабильность.

Напомним, делегация Псковской области вместе с главой региона Михаилом Ведерниковым участвует в ПМЭФ, который проходит в северной столице.