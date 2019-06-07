«Единой России» в Пскове предстоит определиться с новым секретарем городского отделения

Заявление о сложении полномочий руководителя Псковского городского отделения «Единой России» написал бывший глава Пскова Иван Цецерский.
Заявление о сложении полномочий руководителя Псковского городского отделения «Единой России» написал бывший глава Пскова Иван Цецерский.
Вместо Цецерского будет назначен и. о. секретаря городского отделения.
На конференции городского отделения партии предстоит определить нового руководителя, а также назвать кандидата на пост главы Пскова. На данный момент исполняющим полномочия градоначальника является зам главы Пскова Елена Полонская.