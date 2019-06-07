«Единой России» в Пскове предстоит определиться с новым секретарем городского отделения

В пресс-службе регионального отделения партии пояснили, что решение Цецерского связано с его переездом на работу в Москву.

Вместо Цецерского будет назначен и. о. секретаря городского отделения.

На конференции городского отделения партии предстоит определить нового руководителя, а также назвать кандидата на пост главы Пскова. На данный момент исполняющим полномочия градоначальника является зам главы Пскова Елена Полонская.