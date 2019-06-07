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Политика / Партии

«Единой России» в Пскове предстоит определиться с новым секретарем городского отделения

7 июня 2019 года, 09:49

Заявление о сложении полномочий руководителя Псковского городского отделения «Единой России» написал бывший глава Пскова Иван Цецерский.

Иван Цецерский слагает с себя все ранее занимаемые в Пскове должности
Фото ПАИ
В пресс-службе регионального отделения партии пояснили, что решение Цецерского связано с его переездом на работу в Москву. 

Вместо Цецерского будет назначен и. о. секретаря городского отделения.

На конференции городского отделения партии предстоит определить нового руководителя, а также назвать кандидата на пост главы Пскова. На данный момент исполняющим полномочия градоначальника является зам главы Пскова Елена Полонская.

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