Детский инжиниринговый центр откроется в Псковской области в ближайшем будущем

В Псковской области откроется детский инжиниринговый центр. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Проект реализуют в рамках соглашения о сотрудничестве, которое 6 июня на стенде региона в рамках ПМЭФ подписали губернатор Псковской области Михаил Ведерников, директор Союза «Автопром Северо-Запад» Майя Свиридова и врио ректора ПсковГУ Наталья Ильина.

Работа детского инжинирингового центра поможет с ранней профориентации и развитию научно-технического творчества ребят региона, популяризации рабочих и инженерных профессий, а также формированию у школьников и студентов навыков ведения бизнеса и проектной работы.

Кроме того, подписанное соглашение создаст возможность для предприятий региона участвовать в цепочке потенциальных поставщиков продукции, комплектующих для предприятий, входящих в кластер «Автопром Северо-Запад», добавил Михаил Ведерников.

Напомним, делегация Псковской области вместе с главой региона Михаилом Ведерниковым участвует в ПМЭФ, который проходит в северной столице.