Михаил Ведерников назвал долгожданным подписанное соглашение с Транснефтью

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников 6 июня подписал с «Транснефтью» соглашение о сотрудничестве в рамках Петербургского международного экономического форума. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

«Транснефть» подтвердила готовность принимать участие в разработке и реализации различных инвестиционных проектов на территории региона, а также в рамках благотворительной и спонсорской деятельности инвестировать в социальную сферу, что позволит создать благоприятные условия для повышения уровня жизни населения.

Михаил Ведерников назвал подписанное соглашение долгожданным и поблагодарил компанию за активную, плодотворную совместную работу.

«Транснефть» - один из крупных наших налогоплательщиков, активно участвует в социальной жизни региона. Компания помогает в решении инфраструктурных вопросов и является нашим партнером в проведении Форума приграничного сотрудничества, который пройдет в рамках 39-х Ганзейских дней Нового времени в Пскове», — отметил глава региона.

Напомним, делегация Псковской области вместе с главой региона Михаилом Ведерниковым участвует в ПМЭФ, который проходит в северной столице.