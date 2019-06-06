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Экономика

Крупная молочная ферма появится в Новосокольническом районе

6 июня 2019 года, 15:20

Молочную ферму на две тысячи коров построит ОАО «Красное знамя» в Новосокольническом районе. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Соглашение об этом подписали заместитель губернатора Нинель Салагаева и генеральный директор ОАО «Красное знамя», депутат Псковского областного Собрания Андрей Козлов на площадке Петербургского международного экономического форума.

Планируемый объем инвестиций составит более 1,1 миллиарда рублей. После выхода на проектную мощность планируется производить более 14 тысяч тонн молока в год.

«Соглашение о реализации инвестиционного проекта для Псковского региона — очень важное и значимое событие», - подчеркнула Нинель Салагаева.

Напомним, делегация Псковской области вместе с главой региона Михаилом Ведерниковым участвует в ПМЭФ, который проходит в северной столице. 

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