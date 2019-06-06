Студенты ПсковГУ ищут ошибки на городских вывесках и рассказывают об этом в интернете

К Дню русского языка «Грамотная полиция» ПсковГУ, которая работает с 2016 года, вновь собрала самые частые ошибки на городских вывесках. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе университета.
В рамках акции студенты и преподаватели, а также все неравнодушные к проблеме грамотности ищут ошибки на улицах Пскова - на вывесках и в объявлениях, в меню кафе и на информационных стендах.
В нынешнем году самым активным стал отряд «Грамотной полиции» из сорока студентов ПсковГУ. «Грамотная полиция» выделила наиболее часто встречающиеся ошибки на вывесках Пскова. Рассмотрим некоторые из них.
Правило: Сочетания с однословными приложениями, предшествующими определяемому слову, пишутся через дефис.
Пример: имидж-студия, кафе-бар, экспресс-ланч, гель-лак, курица-гриль, люля-кебаб, хот-дог.
Ошибка: отсутствие кавычек в названиях.
Правило: Кавычками выделяются названия организаций, групп, товаров.
Пример: пальто «Елена», фитнес «Энергия», стадион «Машиностроитель».
Ошибка: раздельное правописание наречий с приставкой по- .
Правило: Наречия с приставкой по-, оканчивающиеся на -ому, -ему, -ски, -цки, -ьи, пишутся через дефис.
Пример: картофель по-деревенски.
Ошибка: отсутствие знаков препинания в сложном бессоюзном или сложноподчиненном предложении.
Правило: Между однородными членами предложения ставится запятая, кроме случаев, когда предложение является устойчивым выражением, когда два однородных члена соединены одним союзом и внутри группы однородных членов, которые разбиты на пары.
Пример: «Назови №101, получи скидку при заказе»; «Чай, кофе находятся…».
Также в числе типичных ошибок опечатки («благоустройста», «достовка пиццы»), пунктуационные ошибки при оформлении текстов со словами «Внимание! …» «Осторожно…».
КСТАТИ
Найденные ошибки публикуются в группе «Чистый город - хорошая речь», которая находится в свободном доступе для всех желающих.
Сейчас медиабанк с ошибками насчитывает не менее 200 фотоматериалов.