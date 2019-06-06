Студенты ПсковГУ ищут ошибки на городских вывесках и рассказывают об этом в интернете

К Дню русского языка «Грамотная полиция» ПсковГУ, которая работает с 2016 года, вновь собрала самые частые ошибки на городских вывесках. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе университета.

В рамках акции студенты и преподаватели, а также все неравнодушные к проблеме грамотности ищут ошибки на улицах Пскова - на вывесках и в объявлениях, в меню кафе и на информационных стендах.

В нынешнем году самым активным стал отряд «Грамотной полиции» из сорока студентов ПсковГУ. «Грамотная полиция» выделила наиболее часто встречающиеся ошибки на вывесках Пскова. Рассмотрим некоторые из них.