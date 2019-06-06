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Общество

Студенты ПсковГУ ищут ошибки на городских вывесках и рассказывают об этом в интернете

6 июня 2019 года, 15:06

К Дню русского языка «Грамотная полиция» ПсковГУ, которая работает с 2016 года, вновь собрала самые частые ошибки на городских вывесках. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе университета.

В рамках акции студенты и преподаватели, а также все неравнодушные к проблеме грамотности ищут ошибки на улицах Пскова - на вывесках и в объявлениях, в меню кафе и на информационных стендах.

В нынешнем году самым активным стал отряд «Грамотной полиции» из сорока студентов ПсковГУ. «Грамотная полиция» выделила наиболее часто встречающиеся ошибки на вывесках Пскова. Рассмотрим некоторые из них.

Правило: Сочетания с однословными приложениями, предшествующими определяемому слову, пишутся через дефис.

Пример: имидж-студия, кафе-бар, экспресс-ланч, гель-лак, курица-гриль, люля-кебаб, хот-дог.

Ошибка: отсутствие кавычек в названиях.

Правило: Кавычками выделяются названия организаций, групп, товаров.

Пример: пальто «Елена», фитнес «Энергия», стадион «Машиностроитель».

Ошибка: раздельное правописание наречий с приставкой по- .

Правило: Наречия с приставкой по-, оканчивающиеся на -ому, -ему, -ски, -цки, -ьи, пишутся через дефис.

Пример: картофель по-деревенски.

Ошибка: отсутствие знаков препинания в сложном бессоюзном или сложноподчиненном предложении.

Правило: Между однородными членами предложения ставится запятая, кроме случаев, когда предложение является устойчивым выражением, когда два однородных члена соединены одним союзом и внутри группы однородных членов, которые разбиты на пары.

Пример: «Назови №101, получи скидку при заказе»; «Чай, кофе находятся…».

Также в числе типичных ошибок опечатки («благоустройста», «достовка пиццы»), пунктуационные ошибки при оформлении текстов со словами «Внимание! …» «Осторожно…». 

КСТАТИ

Найденные ошибки публикуются в группе «Чистый город - хорошая речь», которая находится в свободном доступе для всех желающих.

Сейчас медиабанк с ошибками насчитывает не менее 200 фотоматериалов. 

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