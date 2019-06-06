Петербургский международный экономический форум стремительно расширяет географию участников

Участие в масштабном событии принимает делегация Псковской области во главе с губернатором Михаилом Ведерниковым. Регион впервые в истории форума представлен собственными стендом.

В Санкт-Петербурге торжественно открылся Международный экономический форум. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

География Петербургского международного экономического форума продолжает расширяться.

Эксперты отмечают, что растет количество участников из Латинской Америки, Африки, Азиатско-Тихоокеанского региона. Страной-гостем крупного события стал Китай.

«Экономический форум в Санкт-Петербурге практически сравнялся с подобным мероприятием в швейцарском Давосе», - подчеркнул модератор дискуссии на открытии форума, английский журналист Кейр Симмонс.

Напомним, делегация Псковской области вместе с главой региона Михаилом Ведерниковым участвует в ПМЭФ, который проходит в северной столице.