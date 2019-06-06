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Экономика

Петербургский международный экономический форум стремительно расширяет географию участников

6 июня 2019 года, 14:27

В Санкт-Петербурге торжественно открылся Международный экономический форум. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Участие в масштабном событии принимает делегация Псковской области во главе с губернатором Михаилом Ведерниковым. Регион впервые в истории форума представлен собственными стендом.

Представители Псковской области уже подписали на ПМЭФ три соглашения.
Фото Сергея Герасимова.
География Петербургского международного экономического форума продолжает расширяться.

Эксперты отмечают, что растет количество участников из Латинской Америки, Африки, Азиатско-Тихоокеанского региона. Страной-гостем крупного события стал Китай.

«Экономический форум в Санкт-Петербурге практически сравнялся с подобным мероприятием в швейцарском Давосе», - подчеркнул модератор дискуссии на открытии форума, английский журналист Кейр Симмонс.

Напомним, делегация Псковской области вместе с главой региона Михаилом Ведерниковым участвует в ПМЭФ, который проходит в северной столице. 

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