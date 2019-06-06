Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Экономика

Компания Philips поможет улучшить качество медицины в Псковской области

6 июня 2019 года, 14:21

Компания Philips планирует реализовать несколько проектов в сфере здравоохранения Псковской области. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Партнерство призвано повысить эффективность и качество услуг системы здравоохранения региона и расширить доступ населения к высококачественной медицинской помощи.
Фото Сергея Герасимова.
О взаимовыгодном взаимодействии на полях Петербургского международного экономического форума договорились губернатор Псковской области Михаил Ведерников и генеральный директор Philips в России и СНГ Максим Кузнецов.

Глава региона отметил, что медицинское оборудование компании Philips представлено во многих лечебных учреждениях региона.

В рамках партнерства стороны планируют развивать систему здравоохранения в регионе, проводить консультации и семинары, которые помогут улучшить качество медицины в Псковской области.

Напомним, делегация Псковской области вместе с главой региона Михаилом Ведерниковым участвует в ПМЭФ, который проходит в северной столице. 

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Детский инжиниринговый центр откроется в Псковской области в ближайшем будущем
Михаил Ведерников назвал долгожданным подписанное соглашение с Транснефтью
Крупная молочная ферма появится в Новосокольническом районе
Студенты ПсковГУ ищут ошибки на городских вывесках и рассказывают об этом в интернете
Петербургский международный экономический форум стремительно расширяет географию участников
Пивоваренная компания «Балтика» примет участие в Ганзейских днях Нового времени
Многодетным псковским семьям предоставят скидку на проезд в поезде
Выставка альбома с автографами современников Пушкина откроется сегодня в Пскове
На открытие выставки деревянных скульптур приглашают псковичей сегодня вечером

Комментарии

Авторизация
No comments

СЮЖЕТЫ

Псковская область на ПМЭФ
Делегация Псковской области участвует в Петербургском международном экономическом форуме, который проходит в северной столице.

Экономика / Я – социальный предприниматель
5 июня 10:09

Не тульский пряник

Художник-реставратор из Петербурга переехала в псковскую деревню, чтобы создавать уникальные и вкусные сувениры

Экономика
28 мая 12:34

Москвичи оценили условия для бизнеса в Псковской области

В столице с большим успехом прошла презентация возможностей региона

Экономика
23 мая 10:46

Гончарный треугольник

Завод псковской уникальной керамической продукции «Гончар»: денег нет, но держимся