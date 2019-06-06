Компания Philips поможет улучшить качество медицины в Псковской области

Компания Philips планирует реализовать несколько проектов в сфере здравоохранения Псковской области. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

О взаимовыгодном взаимодействии на полях Петербургского международного экономического форума договорились губернатор Псковской области Михаил Ведерников и генеральный директор Philips в России и СНГ Максим Кузнецов.

Глава региона отметил, что медицинское оборудование компании Philips представлено во многих лечебных учреждениях региона.

В рамках партнерства стороны планируют развивать систему здравоохранения в регионе, проводить консультации и семинары, которые помогут улучшить качество медицины в Псковской области.

Напомним, делегация Псковской области вместе с главой региона Михаилом Ведерниковым участвует в ПМЭФ, который проходит в северной столице.