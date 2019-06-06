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Экономика

Пивоваренная компания «Балтика» примет участие в Ганзейских днях Нового времени

6 июня 2019 года, 14:14

Пивоваренная компания «Балтика» примет участие в мероприятиях Международных Ганзейских дней Нового времени, которые пройдут в Пскове в конце июня. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Михаил Ведерников: «У компании большой опыт организации крупных мероприятий, в том числе и спортивных».
Фото Сергея Герасимова.
Соглашение было подписано губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым и президентом пивоваренной компании «Балтика» Ларсом Леманном на площадке Петербургского международного экономического форума.

Ларс Леманн выразил уверенность, что компания в будущем поддержит и другие событийные мероприятия регионе, например, проведение Дней Пушкинской поэзии и русской культуры.

Напомним, делегация Псковской области вместе с главой региона Михаилом Ведерниковым участвует в ПМЭФ, который проходит в северной столице. 

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