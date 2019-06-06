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Общество

Многодетным псковским семьям предоставят скидку на проезд в поезде

6 июня 2019 года, 14:06

Многодетным семьям с 31 мая предоставят 20% скидку на проезд в поездах дальнего следования в июне и июле нынешнего года. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Скидка предоставляется взрослым и детям в возрасте от десяти до семнадцати.

При этом дети младше 5 лет путешествуют бесплатно, если ребенок не занимает отдельное место, а дети от 5 до 10 лет — по детскому тарифу.

Оформить билеты можно только в кассах АО «Федеральная пассажирская компания». При себе иметь удостоверение многодетной семьи.

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