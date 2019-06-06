Выставка альбома с автографами современников Пушкина откроется сегодня в Пскове

Выставка «Скажи, альбом, в простых словах...» откроется 6 июня в 15.00 в Доме-музее Александра Сергеевича Пушкина в сельце Михайловском. Об этом «Псковской правде» сообщили в областном комитете по культуре.

Традиционно в день рождения поэта в Пушкинском музее в Михайловском открывается выставка одного предмета из собрания Псковского музея-заповедника.

В этот раз гостям Дней Пушкинской поэзии будет представлен альбом из фонда отдела редких и рукописных книг Псковского музея с автографами современников Пушкина.

Рукописный альбом Николая Скобельцина представляет собой книгу небольшого формата в изящном кожаном переплете с вышивкой в виде бегущей лани. В альбоме восемьдесят девять листов, записи идут как с начала, так и с конца альбома.

Это замечательное собрание автографов, поэтических строф поэтов пушкинского круга. Альбом дорог и ценен тем, что в свое время в нем оставили автографы прекрасные женщины XIX века, те, кому Пушкин посвящал свои стихи - Евпраксия Николаевна Вульф (в замужестве Вревская), Анна Николаевна Вульф, Анна Петровна Керн.