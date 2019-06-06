Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Культура

Выставка альбома с автографами современников Пушкина откроется сегодня в Пскове

6 июня 2019 года, 13:00

Выставка «Скажи, альбом, в простых словах...» откроется 6 июня в 15.00 в Доме-музее Александра Сергеевича Пушкина в сельце Михайловском. Об этом «Псковской правде» сообщили в областном комитете по культуре.

Традиционно в день рождения поэта в Пушкинском музее в Михайловском открывается выставка одного предмета из собрания Псковского музея-заповедника.

В этот раз гостям Дней Пушкинской поэзии будет представлен альбом из фонда отдела редких и рукописных книг Псковского музея с автографами современников Пушкина.

Рукописный альбом Николая Скобельцина представляет собой книгу небольшого формата в изящном кожаном переплете с вышивкой в виде бегущей лани. В альбоме восемьдесят девять листов, записи идут как с начала, так и с конца альбома.

Это замечательное собрание автографов, поэтических строф поэтов пушкинского круга. Альбом дорог и ценен тем, что в свое время в нем оставили автографы прекрасные женщины XIX века, те, кому Пушкин посвящал свои стихи - Евпраксия Николаевна Вульф (в замужестве Вревская), Анна Николаевна Вульф, Анна Петровна Керн.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Детский инжиниринговый центр откроется в Псковской области в ближайшем будущем
Михаил Ведерников назвал долгожданным подписанное соглашение с Транснефтью
Крупная молочная ферма появится в Новосокольническом районе
Студенты ПсковГУ ищут ошибки на городских вывесках и рассказывают об этом в интернете
Петербургский международный экономический форум стремительно расширяет географию участников
Компания Philips поможет улучшить качество медицины в Псковской области
Пивоваренная компания «Балтика» примет участие в Ганзейских днях Нового времени
Многодетным псковским семьям предоставят скидку на проезд в поезде
На открытие выставки деревянных скульптур приглашают псковичей сегодня вечером

Комментарии

Авторизация
No comments

СЮЖЕТЫ

Дни Пушкинской поэзии и русской культуры
С 5 по 12 июня в Псковской области пройдут Дни Пушкинской поэзии и русской культуры — главное литературное событие в культурной жизни России, посвященное А. С. Пушкину.
Выставка альбома с автографами современников Пушкина откроется сегодня в Пскове
В день рождения Пушкина в Псковской области открылась конференция с иностранными участниками
«С удовольствием валялись в сене»
Удивительное письмо пришло в редакцию. Подписали его сразу несколько семей из соседней Ленобласти
Фишки Пушкина
Накормить кур и свиней, поваляться на гигантской кровати из сена и послушать концерт на воде смогут гости поляны в Михайловском

Посмотреть весь сюжет

Культура / Театр
4 июня 16:53

Аплодисменты от артистов

О зарплатах актеров, собственной региональной премии и федеральном статусе Псковского театра говорил губернатор с актерами

Культура / Литература
4 июня 11:26

Круг чтения Пушкина

Псковичи могут увидеть книги, которые поэт держал в руках

Культура
4 июня 12:16

Фишки Пушкина

Накормить кур и свиней, поваляться на гигантской кровати из сена и послушать концерт на воде смогут гости поляны в Михайловском