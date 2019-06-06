На открытие выставки деревянных скульптур приглашают псковичей сегодня вечером

В четверг, 6 июня, в 17.00 в стенах выставочного зала Центра народного творчества (Псков, улица Некрасова, дом 10) откроется выставка деревянных скульптур «Четыре грани творчества».

На выставке будут представлено более 60 экспонатов – творения четырех авторов — Василия Дмитриева, Мартина Коппаса, Натальи Салтан и Павла Егупца, каждый из которых представит деревянные скульптуры, имеющие неповторимый авторский стиль и манеру исполнения.

Возможности дерева, как скульптурного материала, поистине безграничны. Дерево всегда привлекало мастеров своей самобытностью и выразительностью. Наивное, любительское, народное и профессиональное творчество, те четыре грани, которые увидит зритель.

Также в день открытия выставки гости смогут не только познакомиться с авторскими работами, но и пообщаться с некоторыми из их создателей – Натальей Салтан и Павлом Егупцем.