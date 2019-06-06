Псковская делегация участвует в сессии «Российская экономика в поисках стимулов роста»

Работа делегации Псковской области на Петербургском международном экономическом форуме началась с сессии «Российская экономика в поисках стимулов роста». Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Ведущими спикерами форума стали первый заместитель председателя правительства РФ – министр финансов РФ Антон Силуанов, министр экономического развития РФ Максим Орешкин, председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин, руководство Банка России и Европейской банковской федерации.

В этом году на площадке форума Псковская область впервые представила собственный стенд, на котором размещена информация о ключевых отраслях развития экономики региона: туризме, электротехнической промышленности, агропромышленном комплексе и машиностроении.