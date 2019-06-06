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Экономика

Псковская делегация участвует в сессии «Российская экономика в поисках стимулов роста»

6 июня 2019 года, 10:57

Работа делегации Псковской области на Петербургском международном экономическом форуме началась с сессии «Российская экономика в поисках стимулов роста». Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Делегации Псковской области отправилась в Петербург во главе с губернатором Михаилом Ведерниковым.
Фото Сергея Герасимова.
Ведущими спикерами форума стали первый заместитель председателя правительства РФ – министр финансов РФ Антон Силуанов, министр экономического развития РФ Максим Орешкин, председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин, руководство Банка России и Европейской банковской федерации.

В этом году на площадке форума Псковская область впервые представила собственный стенд, на котором размещена информация о ключевых отраслях развития экономики региона: туризме, электротехнической промышленности, агропромышленном комплексе и машиностроении.

Напомним, делегация Псковской области вместе с главой региона Михаилом Ведерниковым участвует в ПМЭФ, который проходит в северной столице. 

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