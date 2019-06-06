Более 25 чтецов в Пскове станут участниками конкурса «У каждого в душе своя Россия»

Во вторник, 11 июня, в 12.00 в областном центре народного творчества (Псков, улица Некрасова, 10) состоится областной конкурс чтецов «У каждого в душе своя Россия», который пройдет в рамках празднования Дня России.

Умение владеть словом будут демонстрировать чтецы, чтецкие коллективы и самодеятельные поэты Псковской области, все те, кто увлечен искусством художественного слова.

Участниками конкурса в этом году станут более двадцати пяти чтецов из Пскова и девяти районов области. Они представят свои чтецкие работы по четырем номинациям: произведения русской классики, современная поэзия и проза, авторские сочинения и произведения Александра Сергеевича Пушкина.

Выступления конкурсантов будут оцениваться по многим критериям: выразительность чтения, сценическая культура, дикция, культура произношения, степень эмоционального воздействия, исполнительское мастерство.