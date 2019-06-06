Псковичей приглашают на концерт памяти талантливого музыканта и педагога Егора Студинова

В среду, 12 июня, в Детской музыкальной школе № 1 им. Н.А. Римского-Корсакова (Псков, улица Советская, дом 44) состоится концерт памяти псковского музыканта, экс-директора и преподавателя Псковского областного колледжа искусств Егора Студинова. Об этом сообщил организатор мероприятия, преподаватель псковской детской музыкальной школы № 1 Алексей Сафонов. Начнётся концерт в 16.00. Вход свободный.

Егор Студинов скоропостижно ушел из жизни 7 июня 2017 года. Друзья и коллеги вспоминают о нем как об одаренном исполнителе, педагоге, теоретике, талантливом и ярком руководителе, добром и отзывчивом человеке.

Егор Студинов был организатором и участником многочисленных концертов классической музыки, вечеров гитарного искусства, конференций, конкурсов, неоднократно солировал с симфоническим оркестром Псковской областной филармонии, а также с оркестрами Смоленска, Великого Новгорода, Санкт-Петербурга, Вологды, Череповца.

«С участием Егора Вячеславовича Студинова колледж жил не просто как административная единица и слаженный учебный коллектив, а как одна семья, свидетельство чему- отклик стольких талантливых музыкантов», - отметил организатор концерта.

В программе прозвучат произведения русских и зарубежных композиторов XVIII, XIX и XX веков: В.А. Моцарта, С. Франка, Л. Леньяни; М. Джулиани, А. Виницкого, С.Вайса, С. Руднева, Н. Кошкина, А. Алябьева.

«Программа включает в себя музыку наших с вами современников, что свидетельствует о том, что гитара любима, востребована и популярна. Помимо современного репертуара прозвучат и вещи давно ставшие классикой, занявшие достойное место в сердце слушателя», - рассказал Алексей Сафонов.