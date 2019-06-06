В день рождения Пушкина в Псковской области открылась конференция с иностранными участниками

В четверг, 6 июня, в день рождения Александра Сергеевича Пушкина в Плюсском, Бежаницком, Великолукском районах, а также в Пскове и Пушкинских Горах начала работу международная научно-практическая конференция «А.С. Пушкин и русская культура. История и современность русского языка».

Участниками конференции станут участие школьники и преподаватели из Псковской области, Санкт-Петербурга, Нарвы (Эстония), Резекне (Латвия) и Белоруссии.

Кроме того, в течение ближайших двух дней в исторических интерьерах Псковской области пройдут научно-популярные лекции, мастер-классы и круглые столы для учителей начальных классов и учителей русского языка:

- мемориальный музей-усадьба Николая Андреевича Римского-Корсакова (Плюсский район);

- усадьба Философовых (Бежаницкий район);

- мемориальный музей-усадьба Софью Васильевны Ковалевской (Великолукский район).

В полдень в Пушкинских Горах на могиле поэта в Свято-Успенском Святогорском монастыре отслужат литию.

В 15.30 в «Михайловском» состоится открытие выставки одного предмета из собрания Псковского музея-заповедника, а в 16.30 там же пройдет церемония дарения Пушкинскому заповеднику Немецким Пушкинским Обществом бюста поэта.

Напомним, Дни Пушкинской поэзии и русской культуры – главное литературное событие в культурной жизни России, посвященное Пушкину. Восьмидневная программа праздника включает в себя множество ярких культурных событий. Подробную программу праздника смотрите здесь.