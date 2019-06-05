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Политика / Власть

Губернатор Михаил Ведерников заручился поддержкой вице-премьера Алексея Гордеева

5 июня 2019 года, 22:07

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в Москве встретился с вице-премьером правительства России Алексеем Гордеевым. Темами для встречи стали развитие АПК региона, мероприятия в рамках нацпроекта «Экология» и проведение работ по укреплению береговой линии у стен Мирожского и Снетогорского монастырей на реке Великой.

Помимо доклада о ситуации в агропромышленном секторе псковский губернатора также рассказал о ряде инвестпроектов в АПК, которые в ближайшее время стартуют в регионе.

Михаил Ведерников попросил Алексея Гордеева поддержать Псковскую область в вопросе вкючения в госпрограмму комлпексного развития сельских территорий. Напомним, о важности попадания в эту программу глава региона говорил в своем недавнем отчете-послании перед депутатами областного Собрания.

Также Михаил Вежерников рассказал о том, что при поддержке федерального центра регион готов перейти к следующему этапу работ по укреплению береговой линии у стен Мирожского и Снетогорского монастыря, в частности, к разработке проектно-сметной документации.

Вице-премьер Алексей Гордеев посетит Псковскую область, где проведет выездное совещание, посвященное этому вопросу.

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