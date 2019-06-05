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Общество

Заместитель главного судебного пристава Псковской области ответит на вопросы опочан

5 июня 2019 года, 17:56

В четверг, 6 июня, с 11.00 до 13.00 в Опочке пройдёт выездной прием граждан псковскими приставами. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

Приём проведёт заместитель главного судебного пристава УФССП России по Псковской области Елена Елисеева и ответит на вопросы, связанные с взысканием заработной платы, погашения задолженности по кредитам, штрафа, налогам и другим видам взысканий.

Встреча состоится по адресу: Опочка, улица Карла Маркса, дом 17/35.

Предварительная запись по телефонам: 8(8112)69-90-20, (81138)2-25-09

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