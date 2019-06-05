Юные танцоры из Пскова стали призёрами международного конкурса «Славянские встречи»

Псковский ансамбль «Солнышко» стал призером международного конкурса «Славянские встречи», который прошёл на минувшей неделе в Минске. Об этом «Псковской правде» сообщили представители ансамбля.
Псковский ансамбль «Солнышко» стал призером международного конкурса «Славянские встречи», который прошёл на минувшей неделе в Минске. Об этом «Псковской правде» сообщили представители ансамбля.
Оценив высокое мастерство, жюри вручило коллективу специальный приз «За сохранение национальных культурных традиций».
Руководителей ансамбля «Солнышко» также наградили. Ирина Белотелова и Елена Игнатьева были удостоены специальных дипломов в номинации «Лучший руководитель».