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Культура

Юные танцоры из Пскова стали призёрами международного конкурса «Славянские встречи»

5 июня 2019 года, 15:06

Псковский ансамбль «Солнышко» стал призером международного конкурса «Славянские встречи», который прошёл на минувшей неделе в Минске. Об этом «Псковской правде» сообщили представители ансамбля.

Псковичи стали призерами международного конкурса «Славянские встречи».
Фото предоставлено ансамблем «Солнышко».
Первоклассники представили на конкурсе три номера в двух номинациях: стилизованные народные танцы «Под яблонькой хорошо», «Мамина обновка» и детский танец «Поварята». Специальный приз в номинации «За артистизм» достался лауре Шаинидзе.

Оценив высокое мастерство, жюри вручило коллективу специальный приз «За сохранение национальных культурных традиций».

Руководителей ансамбля «Солнышко» также наградили. Ирина Белотелова и Елена Игнатьева были удостоены специальных дипломов в номинации «Лучший руководитель».

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