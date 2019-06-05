Псковская область представит на ПМЭФ свои важнейшие инвестиционные проекты

Делегация Псковской области вместе с главой региона Михаилом Ведерниковым примет участие в Петербургском международном экономическом форуме, который пройдёт в северной столице с 6 по 8 июня. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Делегаты станут участниками дискуссий, круглых столов и сессий, на которых рассмотрят наиболее актуальные вопросы социально-экономического развития страны и регионов.

Губернатору Михаилу Ведерникову предстоит подписать несколько инвестиционных соглашений о сотрудничестве с ведущими как российскими, так и мировыми компаниями.

В пятницу, 7 июня, глава региона станет участником пленарного заседания с участие президента РФ.

В нынешнем году Псковская область впервые за всю историю Петербургского международного экономического форума представит собственный стенд с информацией о ключевых отраслях развития экономики региона: агропромышленном комплексе, электротехнической промышленности, туризме и машиностроении.

Кроме того, свою продукцию и инвестиционный потенциал представят Псковский электротехнический завод, завод электротехнического оборудования, Титан-Полимер и «Моглино».