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Общество

Как в жаркую погоду спастись от перегрева в автомобиле, рассказали псковичам

5 июня 2019 года, 13:00

Для того чтобы передвижение на автомобиле в жаркий и душный период было наиболее комфортным, следует не забывать о некоторых простых правилах. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного МЧС.

Если автомобилю больше трех лет, в обязательном порядке нужно 2 раза в год проверять работоспособность системы охлаждения.

Следите за уровнем масла в двигателе и охлаждающей жидкости в расширительном бачке, также особое внимание уделяйте температуре двигателя и исправности термостата.

Ни в коем случае из окон нельзя выбрасывать непогашенные спички и сигареты, ведь они, упав на обочину, могут стать причиной серьезного возгорания.

Парковать автомобиль в жаркие дни лучше всего в тени. Если это невозможно, рекомендуется закрыть лобовое стекло изнутри специальным экраном, а приборную панель – простым полотенцем.

Не оставляйте в салоне автомобиля чувствительные к температуре предметы: зажигалки, аэрозольные баллончики и другие емкости, содержащие огнеопасные вещества под давлением.

Не оставляйте в закрытой машине даже на короткое время детей, пожилых людей и домашних животных.

Учитывая, что в жаркую погоду организм теряет много жидкости, необходимо выпивать не менее 2 литров воды в день. Предпочтение отдавайте питьевой воде, морсам, сокам, зеленому чаю.

При симптомах теплового удара следует немедленно остановиться, покинуть автомобиль смочить водой лицо и грудь.

Помните, что на жаре продукты быстро портятся, поэтому будьте особенно внимательными к условиям их хранения, если собираетесь в длительную поездку на автомобиле.

В машине также нужно иметь: валокордин, валидол или корвалол, таблетки от укачивания, влажные салфетки.

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