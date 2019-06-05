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Происшествия

Разыскивают 17-летнего подростка из Опочки, пропавшего вчера (ФОТО)

5 июня 2019 года, 11:59

Полицейские разыскивают 17-летнего Букшована Никиту Сергеевича, который 4 июня ушёл из дома в Опочке и пропал. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.

Предположительно Никита мог уехать в Псков.
Фото предоставлено пресс-службой УМВД России по Псковской области.
На вид пропавшему парню 15-16 лет. Рост около 170 сантиметров, худощавого телосложения, темно-русые волосы, короткая стрижка, серые глаза.

Был одет в белую спортивную кофту в черно-белую клетку, бежевую футболку, черные спортивные штаны и серые кроссовки.

Если вам что-либо известно о местонахождении Никиты Бушкована, просьба сообщить об этом по телефонам: (811-38) 2-17-55, 2-22-03, +7(906)2232362, 592-751 или 02.

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