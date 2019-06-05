Эффективному участию в закупках научат московские эксперты псковских предпринимателей

Московские специалисты проведут 18 июня для предпринимателей Псковской области семинары по эффективному участию в закупках. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Программа будет состоять из двух частей. В 9.30 начнётся обучающая сессия для заказчиков. Слушатели узнают об эффективных инструментах осуществления закупок малого объема, принципах работы автоматизированной информационной системы «Портал поставщиков».

В 14.00 начнёт работу сессия для поставщиков, в ходе которой предпринимателям расскажут о правилах работы на рынке закупок и новых возможностях развития бизнеса с использованием интернет-ресурса «Портал поставщиков».

Участие в семинарах бесплатное.

Поставщикам услуг нужно пройти предварительную регистрацию по ссылке.

Заявки на участие принимаются до 15.00 14 июня