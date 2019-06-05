Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Политика

Эффективному участию в закупках научат московские эксперты псковских предпринимателей

5 июня 2019 года, 11:48

Московские специалисты проведут 18 июня для предпринимателей Псковской области семинары по эффективному участию в закупках. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Программа будет состоять из двух частей. В 9.30 начнётся обучающая сессия для заказчиков. Слушатели узнают об эффективных инструментах осуществления закупок малого объема, принципах работы автоматизированной информационной системы «Портал поставщиков».

В 14.00 начнёт работу сессия для поставщиков, в ходе которой предпринимателям расскажут о правилах работы на рынке закупок и новых возможностях развития бизнеса с использованием интернет-ресурса «Портал поставщиков».

Участие в семинарах бесплатное.

Поставщикам услуг нужно пройти предварительную регистрацию по ссылке.

Заявки на участие принимаются до 15.00 14 июня 

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Как в жаркую погоду спастись от перегрева в автомобиле, рассказали псковичам
Разыскивают 17-летнего подростка из Опочки, пропавшего вчера (ФОТО)
Мошенник, который «рисовал» памятники псковским ветеранам, отделался условным сроком
Названы первые пять фильмов, которые покажут в Пскове на кинофестивале «Западные ворота»
Актеры из Псковской области с особенностями здоровья могут заявиться на «Всемирный парамузыкальный фестиваль»
Неофициальный гимн Встречи воздухоплавателей презентуют великолучанам 12 июня
Участников лагеря «Юный спецназовец» в Пскове ждёт насыщенная программа
С великолукской пенсионерки «сняли порчу» за 2 миллиона рублей
Псковские медики пообещали лежачим больным переносной аппарат УЗИ

Комментарии

Авторизация
No comments

Политика / Власть
29 мая 11:04

Псков впервые в истории оказался в женских руках

Исполняющей полномочия главы города стала Елена Полонская

Политика
21 мая 10:36

Как Псковской области выйти из демографического кризиса

Что даст даст региону придание статуса территории приоритетного заселения

Политика
21 мая 11:31

Александр Братчиков готовится к первому «полноценному» отчету о работе

«Псковская правда» подготовила обзор главных итогов работы сити-менеджера Пскова