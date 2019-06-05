Мошенник, который «рисовал» памятники псковским ветеранам, отделался условным сроком

Мошенника, который при помощи фотошопа подделывал бумаги об установке памятников псковским ветеранам, получил условный срок и штраф. Об этом «Псковской правде» сообщил источник в правоохранительных органах.

Установлено, что с мая 2010 по апрель 2013 года директор одной из мемориальных компаний изготавливал фиктивные документы на оплату по изготовлению и установке памятных надгробий, захороненным ветеранам Великой Отечественной войны. Таким образом, мужчина обманывал военкомат и семьи ветеранов. В общей сложности за указанный срок аферисту удалось похитить 115 тысяч рублей. В ходе допроса мужчина признался в содеянном.

Суд лишил экс-директора мемориальной компании свободы на 1 год 3 месяца условно с испытательным сроком 2 года. Кроме того, осужденному предстоит возместить ущерб в почти 50 тысяч рублей.