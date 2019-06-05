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Культура / Кино

Названы первые пять фильмов, которые покажут в Пскове на кинофестивале «Западные ворота»

5 июня 2019 года, 10:30

В Пскове с 27 по 30 июня пройдёт первый международной кинофестиваль «Западные ворота», который пройдёт на трёх площадках (Большой концертный зал псковской филармонии, проектный офис «Команды 2018», кинотеатр «Смена») и представит фильмы-лидеры национальных кинопрокатов европейских стран. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе киностудии «Ленфильм».

Отметим, кинофестиваль пройдет в Пскове одновременно с Днями Ганзы и будет состоять из пяти кинопрограмм.

ПЕРВАЯ КИНОПРОГРАММА

«Чужая жизнь» (Россия). Режиссер: Виктор Татарский. Продолжительность: 80 минут.
Кадр из фильма.

В центре сюжета молодая пара. Влад и Юля отправляются отдохнуть в уединенное место. На небольшом острове в охотничьем домике начинается тихая спокойная жизнь главных героев. Однако вскоре Юлю начинает настораживать странное поведение Влада…

«Голоса в старых стенах» (Россия). Режиссер: Александр Поздняков. Продолжительность: 44 минут.
Кадр из фильма.
Это документальный гротеск, в котором говорят не только старейшины ленинградского/петербургского кино, но и вековые стены, в которых снимали свои ленты Виталий Аксенов, Игорь Масленников, Виталий Мельников и другие.

«Петербург. Только по любви». Режиссеры: Аксинья Гог, Авдотья Смирнова, Анна Пармас, Оксана Бычкова, Наталья Назарова, Наталья Кудряшова и Рената Литвинова. Продолжительность: 111 мин.
Кадр из фильма.
Самый петербургский фильм последних лет. Эта картина - альманах, состоящий из семи новелл, которые сняли женщины-режиссеры. И можно с уверенностью сказать, что фильм - настоящая ода нашему городу.

«Мальчик русский» (Россия). Режиссер: Александр Золотухин. Продолжительность: 72 минуты.
Кадр из фильма.
Это история о простом деревенском парне, ушедшем в 1916 году добровольцем на войну и в первом же бою потерявшем зрение. Его определили в подразделение «слухачей» - так в Первую мировую называли солдат, которые с помощью громадных акустических раструбов «прослушивали небо», обнаруживая вражеские аэропланы.

«Странники терпенья» (Россия). Режиссер: Владимир Алеников. Продолжительность: 100 минут.
Кадр из фильма.
Картина рассказывает о талантливом и успешном фотографе Андрее Берге. Герой готовится к выставке в Венеции. Он находит себе очаровательную модель – глухонемую актрису Марину, приехавшую из провинции на мастер-класс пантомимы. Фотосъемки в его доме затягиваются, продлеваются на следующий день и далее. Юная муза неожиданно превращается в пленницу, и все острее начинает возникать вопрос – совместимы ли гений и злодейство?

Информация о других программах кинофестиваль «Западные ворота» будет опубликована в ближайшее время.

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