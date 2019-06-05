Названы первые пять фильмов, которые покажут в Пскове на кинофестивале «Западные ворота»

В Пскове с 27 по 30 июня пройдёт первый международной кинофестиваль «Западные ворота», который пройдёт на трёх площадках (Большой концертный зал псковской филармонии, проектный офис «Команды 2018», кинотеатр «Смена») и представит фильмы-лидеры национальных кинопрокатов европейских стран. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе киностудии «Ленфильм».

Отметим, кинофестиваль пройдет в Пскове одновременно с Днями Ганзы и будет состоять из пяти кинопрограмм.