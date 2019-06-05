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Общество

Актеры из Псковской области с особенностями здоровья могут заявиться на «Всемирный парамузыкальный фестиваль»

5 июня 2019 года, 09:59

До 16 июня актеры с особенностями здоровья из Псковской области могут подать заявки для участия во «Всемирном Парамузыкальном фестивале». Смотр номеров уже начался. Об этом «Псковской правде» сообщили в областном комитете по культуре.

Возраст индивидцальных участников – от 6 до 30 лет. Возраст участников в групповой заявке – от 6 до 35 лет.

Выступления для смотра должны быть записаны на видео любого формата. Его нужно будет отправить на почту: parmusicalfest@mail.ru.

Продолжительность номера – не менее 3, но не более 5 минут.

Отметим, номинации фестиваля следующие: пение, инструментальное исполнительство, танец, пластический номер, художественное слово, номер оригинального жанра, художественное слово и мелодекламация.

Все подробности об участии в смотре-конкурсе - на этом сайте.

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