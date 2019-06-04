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Общество

Участников лагеря «Юный спецназовец» в Пскове ждёт насыщенная программа

4 июня 2019 года, 17:55

В Пскове состоялось открытие лагеря «Юный спецназовец». Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.

Для почти сорока воспитанников лагеря подготовлена насыщенная программа, направленная на пропаганду здорового образа жизни, военно-патриотическое воспитание.

Запланированы теоретические и практические занятия по стрелковой подготовке, экскурсии в музеи, профилактические тренинги от волонтеров антинарктического движения. Состоятся также встречи ребят с военнослужащими в воинских частях и сотрудниками правоохранительных органов области.

Вся эта работа осуществляется с целью формирования у молодых людей ценностных установок гражданина-патриота, создания оптимальных условий по предотвращению правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних в период летних каникул.

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