Участников лагеря «Юный спецназовец» в Пскове ждёт насыщенная программа

В Пскове состоялось открытие лагеря «Юный спецназовец». Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.

Для почти сорока воспитанников лагеря подготовлена насыщенная программа, направленная на пропаганду здорового образа жизни, военно-патриотическое воспитание.

Запланированы теоретические и практические занятия по стрелковой подготовке, экскурсии в музеи, профилактические тренинги от волонтеров антинарктического движения. Состоятся также встречи ребят с военнослужащими в воинских частях и сотрудниками правоохранительных органов области.

Вся эта работа осуществляется с целью формирования у молодых людей ценностных установок гражданина-патриота, создания оптимальных условий по предотвращению правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних в период летних каникул.