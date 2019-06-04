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Происшествия

С великолукской пенсионерки «сняли порчу» за 2 миллиона рублей

4 июня 2019 года, 16:44

«Снятие порчи» обошлось великолучанке в два миллиона рублей. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.

29 мая в городе на Ловати к пенсионерке подошла неизвестная женщина и заявила, что видит на ней порчу и готова ее снять. Вместе они зашли к одинокой пенсионерке в квартиру дома по улице Яна Арно. Здесь незнакомка сказала, что чтобы процедура снятия порчи прошла успешно, потребуются деньги. Хозяйка дала необходимую сумму.

В общей сложности «пациентка» отдала мошеннице более двух миллионов рублей. После этого незнакомка пропала.

В полиции добавили, что обманутая пенсионерка плохо помнил детали произошедшего и не может подробно описать аферистку.

По этому факту возбуждено уголовное дело. Идёт расследование.

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